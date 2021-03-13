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Yozgat’a taşkın Koruma kanalı yapılacak

DEVLET Şu İşleri tarafından Yozgat il merkezine bağlı 4 köye taşkın koruma kanalı yapılacak.

13 Mart 2021 Cumartesi 08:11
Yozgat’a taşkın Koruma kanalı yapılacak

D.S.İ 12. Bölge Müdürlüğü 123 Şube Müdürlüğü tarafından Yozgat İl Merkezine bağlı Salmanfakılı, Lök, Büyük İncirli ve Gökçekışla Köylerine taşkın koruma kanalı inşaatı yapımı için ihaleye çıkılacak. 30000 m3 kanal kazısı, 2+477,64 m çift taraflı dik duvarlı kanal ve taban kaplaması, 4746,28 m pano panel tel çit, projesinde gösterilen 20 adet köprü yapılması ön gürüldü, Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/755839/ihale-duyurulari/yapim-isi-ve-insaat-ihaleleri/taskin-koruma-kanali-insaati-yaptirilacaktir

Son Güncelleme: 12.03.2021 17:52
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Yozgat’a Taşkın Koruma Kanalı Yapılacak
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