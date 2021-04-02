Yozgat Belediyesi asfalt satın alacak

Asfalt agregası ve mekanik malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. Nakliye dahil 45.000 ton kalker esaslı (0-5 mm, 5-11 mm, 11-19mm, 19-25 mm ) asfalt agregası ve 30.000 ton kalker esaslı ( 0-25 mm) mekanik ( alt temel) malzemesi alımı Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/765559/ihale-duyurulari/mal-alim-ihaleleri/yozgat-belediyesi-asfalt-agregasi-ve-mekanik-malzeme-satin-alacaktir