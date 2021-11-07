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Yıkım işi yaptırılacak

Yozgat İl Özel İdaresi tarafından hurda malzeme karşılığı yıkım işi yaptırılacaktır.

07 Kasım 2021 Pazar 15:21
Yıkım işi yaptırılacak

İl Merkezi Yenicami Mahallesi 2. Mıntıkada Bulunan Eski Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Hizmet Binasının Hurda Malzeme Karşılığı Yıkım İşi,  Yıkımı yapılacak binanın miktarları muhammen bedelleri, geçici teminat bilgileri ile ihale gün ve saat bilgileri verilmiştir. Hurda Malzeme Karşılığı Yıkım ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi açık ihale usulü ile yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/876142/ihale-duyurulari/satis-trampa-devir-ve-intikal-ihaleleri/yozgat-il-ozel-idaresi-hurda-malzeme-karsiligi-yikim-isi-yaptiracaktir

Anahtar Kelimeler:
Yıkım Işi Yaptırılacak
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