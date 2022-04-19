Yıkım işi yapılacak

Yozgat Yerköy İlçesi Saray Köyü Sağlık Ocağı ve Lojmanın Hurda Malzeme Karşılığı Yıkımı İşi. Yıkımı yapılacak binaların miktarları, muhammen bedelleri, geçici teminat bilgileri ile ihale gün ve saat bilgileri aşağıya çıkarılmıştır. Hurda malzeme karşılığı yıkım ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca açık ihale usulü ile yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/966532/ihale-duyurulari-satis-trampa-devir-ve-intikal-ihaleleri-hurda-karsiligi-yikim-isi-ihale-edilecektir