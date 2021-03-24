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YG-AG elektrik şebekesi ve enh yaptırılacak

YOZGAT’ta inşaat çalışmaları devam eden Bozok Organize Sanayi bölgesinde YG-AG elektrik şebekesi ve enh yaptırılacak.

24 Mart 2021 Çarşamba 10:13
YG-AG elektrik şebekesi ve enh yaptırılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Yozgat Bozok Organize Sanayi Bölgesi alanına ait, YG-AG elektrik şebekesi ve ENH yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.  Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/762976/ihale-duyurulari/yapim-isi-ve-insaat-ihaleleri/yg-ag-elektrik-sebekesi-ve-enh-yaptirilacaktir

Anahtar Kelimeler:
YG-AG Elektrik şebekesi Ve Enh Yaptırılacak
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