YG-AG elektrik şebekesi ve enh yaptırılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Yozgat Bozok Organize Sanayi Bölgesi alanına ait, YG-AG elektrik şebekesi ve ENH yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/762976/ihale-duyurulari/yapim-isi-ve-insaat-ihaleleri/yg-ag-elektrik-sebekesi-ve-enh-yaptirilacaktir