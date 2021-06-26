Yerköy belediyesi kiralayacak

Yerköy Belediye Başkanlığı İlçe Belediye Sınırları İçerisinde Ambalaj Atıklarının Evsel Nitelikli Atıkların Kaynağında Ayrı Toplanması Ve Taşınması Hakkının 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/C Maddesine Göre Kiraya Verecek. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
https://www.ilan.gov.tr/ilan/806528/ihale-duyurulari/kullanim-hakki-ve-isletme-haklarinin-kiraya-verilmesi/yerkoy-belediyesi-ambalaj-atiklarinin-kaynaginda-toplanmasi-ve-tasinmasi-isini-kiraya-verecektir