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Yerköy belediyesi kiralayacak

Yerköy Belediyesi ambalaj atıklarının kaynağında toplanması ve taşınması işini kiraya verecek.

26 Haziran 2021 Cumartesi 00:20
Yerköy belediyesi kiralayacak

Yerköy Belediye Başkanlığı İlçe Belediye Sınırları İçerisinde Ambalaj Atıklarının Evsel Nitelikli Atıkların Kaynağında Ayrı Toplanması Ve Taşınması Hakkının 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/C Maddesine Göre Kiraya Verecek. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/806528/ihale-duyurulari/kullanim-hakki-ve-isletme-haklarinin-kiraya-verilmesi/yerkoy-belediyesi-ambalaj-atiklarinin-kaynaginda-toplanmasi-ve-tasinmasi-isini-kiraya-verecektir

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Yerköy Belediyesi Kiralayacak
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