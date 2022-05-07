Yenileme işi ihalesi

2022 yılında kasabanın ihtiyacı olan cadde ve sokaklara 6 cm ‘lik renksiz kilit parke taş döşeme ile yol yapımı, kilit parke taş döşeli ve bozulmuş cadde ve sokaklardaki yolların kilit parke taşlarının sökülerek tekrar yerine döşenmesi işine yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/976332/ihale-duyurulari-yapim-isi-ve-insaat-ihaleleri-kilit-parke-tasi-dosenmesi-ve-bozulmus-taslarin-yenilenmesi-isi-ihale-edilecektir