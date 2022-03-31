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Yapım işi ihalesi

Boğazlıyan Belediye Başkanlığı beton parke taşı ile beton bordür temini ve yerine döşenmesi yapımı işi ihalesi yapılacaktır.

31 Mart 2022 Perşembe 11:24
Yapım işi ihalesi

Muhtelif Cadde ve Sokaklara 6 ve 8 Cm Yüksekliğinde Beton Parke Taşı İle 10x20x50 Cm Ebatlarında Beton Bordür Temini Ve Yerine Döşenmesi yapılacak.
Muhtelif Cadde ve Sokaklara 6 ve 8 cm yüksekliğinde beton parke taşı ile 10x20x50 cm ebatlarında beton bordür temini ve yerine döşenmesi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/957770/ihale-duyurulari-yapim-isi-ve-insaat-ihaleleri-bogazliyan-belediye-baskanligi-beton-parke-tasi-ile-beton-bordur-temini-ve-yerine-dosenmesi-yapimi-isi-ihalesi

Anahtar Kelimeler:
Yapım Işi Ihalesi
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