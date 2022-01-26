Veri analizi ve denetimi hizmeti alınacak

Veri Madenciliği ve Veri Analizi Teknikleri İle Vergi Adaletinin Sağlanması, Belediye Verilerinin Düzeltilmesi ve Bu Konuda Veri Analizi Yazılımı Temini İle Verilerin Düzenli Olarak Denetiminin Yapılması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/921222/ihale-duyurulari/hizmet-alim-ihaleleri/veri-analizi-ve-denetimi-hizmeti-alinacaktir