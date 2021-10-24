Uzman Yardımcısı alınacak

Özelleştirme İdaresi Başkanlığında boş bulunan Genel İdare Hizmetleri sınıfından 7’nci dereceden 15 adet kadroya atanmak ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzmanı kadrosu için yetiştirilmek üzere Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcısı alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/868203/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/ozellestirme-idaresi-baskanligi-uzman-yardimciligi-giris-sinavi-duyurusu