Uzman yardımcısı alınacak

Başvurular 25 Nisan 2022 Pazartesi günü başlayıp 13 Mayıs 2022 Cuma günü saat 17.30'da sona erecek. Adaylar başvurularını, Üst Kurulun resmi internet adresinde (www.rtuk.gov.tr) bulunan başvuru sayfasında yer alan “Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Sınav Başvuru Formu” kısmından elektronik ortamda yapacaklar.
Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
https://www.ilan.gov.tr/ilan/969725/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari-kamu-personel-alim-ve-sinavlari-radyo-ve-televizyon-ust-kurulu-20-uzman-yardimcisi-aliyor