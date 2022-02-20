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Uzman yardımcısı alınacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 35 uzman yardımcısı alınacaktır.

20 Şubat 2022 Pazar 11:42
Uzman yardımcısı alınacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında Genel İdare Hizmetleri (GİH) sınıfında açık bulunan 7, 8 ve 9 uncu dereceli toplam 35 adet Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı kadrosuna atama  yapılmak  üzere  giriş  sınavı  yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/935917/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari-kamu-personel-alim-ve-sinavlari-sanayi-ve-teknoloji-bakanligi-35-uzman-yardimcisi-alacak

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Uzman Yardımcısı Alınacak
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