Uzman yardımcısı alınacak

4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin elli birinci bölümü ve 16.12.2017 tarihli ve 30272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanlığı Yönetmeliği” hükümleri uyarınca mesleğe özel yarışma sınavı ile azami 10 Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcısı alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/904497/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/yurtdisi-turkler-ve-akraba-topluluklar-uzman-yardimcisi-alim-ilani