Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Uzman yardımcısı alınacak

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar, uzman yardımcısı alacak.

20 Aralık 2021 Pazartesi 10:10
Uzman yardımcısı alınacak

4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin elli birinci bölümü ve 16.12.2017 tarihli ve 30272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanlığı Yönetmeliği” hükümleri uyarınca mesleğe özel yarışma sınavı ile azami 10 Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcısı alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/904497/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/yurtdisi-turkler-ve-akraba-topluluklar-uzman-yardimcisi-alim-ilani

Anahtar Kelimeler:
Uzman Yardımcısı Alınacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Etüd proje hizmeti alınacak
Etüd proje hizmeti alınacak
Öğretim Üyesi alınacak
Öğretim Üyesi alınacak
Personel istihdam edilecek
Personel istihdam edilecek
Personel alınacak
Personel alınacak
Yeterlik pazar testi ilanı
Yeterlik pazar testi ilanı
Personel alınacak
Personel alınacak
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim