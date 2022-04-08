Uzman Yardımcısı alımı

Giriş sınavı yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek.

Sınava katılmak isteyen adaylar 11 Nisan – 11 Mayıs 2022 tarihleri arasında Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvuru yapabilecek.

Yazılı sınav, 29 Mayıs 2022 Pazar günü Ankara’da yapılacak. Sınav yeri, saati ile sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri Rekabet Kurumunun internet sitesinde ilan edilecek.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/963374/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari-kamu-personel-alim-ve-sinavlari-rekabet-uzman-yardimciligi-giris-sinavi-ilani