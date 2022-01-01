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Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı yapılacak

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından uzman yardımcılığına giriş sınavı yapılacaktır.

01 Ocak 2022 Cumartesi 00:06
Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı yapılacak

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına sözlü giriş sınavı ile Genel İdare Hizmetleri sınıfında, belirtilen öğrenim dallarında ve sayılarda TİKA Uzman Yardımcısı alınacaktır. Müracaatlar 10/01/2022 tarihinde başlayacak olup 21/01/2022 tarihinde sona erecektir. Yapılan inceleme ve değerlendirmeden sonra mülakata çağrılacak adaylar Başkanlığın web sayfasından ilan edilecektir. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/908206/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/tika-uzman-yardimciligi-giris-sinavi-duyurusu

Anahtar Kelimeler:
Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Yapılacak
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