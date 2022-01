URAP’TA YÜKSELİŞ

ODTÜ University Ranking By Academic Performance (URAP) 2021-22 Dünya sıralaması açıklandı. Temelinde bilimsel üretkenlik ve akademik ürünlerin kalitesi olan URAP sıralamasında dünyadan 3002 üniversite yer alırken, ülkemizden de 121 Devlet Üniversitesi ve 58 Vakıf Üniversitesi değerlendirmeye tabi tutuldu. Önceki yıllardaki URAP verilerine kıyasla bu yılki sıralamalarda her kategoride ilerleme kaydeden Yozgat Bozok Üniversitesi, 2021-2022 URAP Türkiye sıralamasında üst basamaklarda yer almayı başardı. 2019-2020 sıralamasında 2215’inci sırada yer alan Bozok Üniversitesi; 3 sene içerisinde 181 dünya üniversitesini geride bırakarak 3002 üniversite arasından 2034’üncü sıraya yükseldi. 2019-2020 verilerine göre ise 109 üniversite içerisinde 68’inci sırada yer alan Bozok Üniversitesi 2021-2022 yılı sıralamasında 121 devlet üniversitesi arasında 65’inci sıraya yükseldi. 2000 yılından sonra kurulan üniversiteler sıralamasında 2019-2020 yılı verilerinde 95 üniversite arasından 23’üncü sırada yer alan Bozok Üniversitesi, 2021-2022 yılı sıralamasında 108 üniversite arasında 22’nci sıraya yükseldi. Bozok Üniversitesi, 2019-2020 URAP verilerine göre Tıp Fakültesi olan 80 üniversite arasından 59’uncu sıra yer alırken 2021-2022 verilerine göre ise 84 üniversite arasında 58’inci sırada yer aldı. Yozgat Bozok Üniversitesi, makale sayısı sıralamasında 2019-2020 verilerine göre 118,67 puanla 31’inci Sırada yer alırken, 2021-2022 yılı verilerinde 121,2 puanla 25’inci sırada yer aldı. Yine 2019-2020 verilerine göre atıf sıralamasında 115,53 puanla 46’ncı sırada yer alırken, 2021-2022 verilerine göre ise 121,5 puanla 35’inci sırada yer alarak ciddi bir yükseliş yakaladı. Toplam bilimsel doküman sıralamasında 2019-2020 verilerine göre 109,25 puanla 67’nci sırada yer alırken 2021-2022 yılı verilerinde 108,39 puanla 57’nci sıraya yükseldi. URAP sıralamasında ciddi bir yükseliş grafiği yakalayan Bozok Üniversitesi bu başarısında inanmanın, hedefe odaklanmanın ve “Kararlılıkla, Başarıya…” ilkesine inanmanın yattığını belirten Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, “Bu başarı elbette çok önemli, ancak potansiyellerimiz dikkate alındığında; yeterli ve hak edilen bir seviyede olmadığımızı belirtmek istiyorum. Ancak, elimizdeki göstergeler ve sadece üç yılın değerlendirme kriterleri baz alındığında Yozgat Bozok Üniversitesi istikrarlı bir şekilde ülkesine ve dünyada Akademyaya değer kattığı görülmektedir. Yozgat Bozok Üniversitesi dün olduğu gibi bugün ve yarın da bölgesine, ülkesine değer katmaya, üretmeye, yorulmadan çalışmaya devam edecektir. Bu başarıda emeği geçen tüm akademik personelimizi tebrik ediyorum, başarılarımızın artarak devam etmesini temenni ediyorum” dedi. Başarının sabırla ve uzun soluklu çalışmayla mümkün olduğunu belirten Karadağ, “Üniversitemizin her alanda istikrarlı bir şekilde yürüttüğü kalite ve başarıya odaklı çalışmalarında her zaman yanımızda olan YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar’a ve YÖK üyelerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.