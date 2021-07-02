Rize Belediyesi, merkez mahallelerine toplu ulaşım ihtiyacının karşılanması amacıyla ulaşım ihalesi düzenleyecek. 12 araçlık hat ve güzergah, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık artırmayla 1 yıllığına kiraya verilecek. İhale 13 Temmuz 2021 salı günü saat 15.00’te Belediye Encümeni huzurunda yapılacak. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
https://www.ilan.gov.tr/ilan/812286/vasita/ticari-arac-ve-ticari-hat-plaka/12-araclik-otobus-hattinin-1-yil-sure-ile-isletilmesi-isi-ihalesi