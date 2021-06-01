TÜRSAB’tan sınav duyurusu

Enformasyon memurluğu ve enformasyon memurluğu yabancı dil sınavı, Seyahat Acentaları Yönetmeliğinin 46. ve devamı maddeleri uyarınca yapılacak olup Enformasyon Memurluğu ve Enformasyon Memurluğu yabancı dil sınavları TÜRSAB (Türkiye Seyahat Acentaları Birliği) tarafından düzenlenecektir. Başvuru Tarihleri : 26 Mayıs-23 Haziran 2021 tarihleri arasında katılımcılarımız tarafından online yapılacaktır. Tüm istenilen belgeleri sağlayan adayların, sınav başvurusu için https://akademi.tursab.org.tr adresinde yer alan TÜRSAB Akademi Online Sınav Sistemi üzerinden kullanıcı hesaplarını 23 Haziran 2021 tarihine kadar oluşturmaları ve sisteme giriş yaparak başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/793811/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/tursab-enformasyon-memurlugu-ve-enformasyon-memurlugu-yabanci-dil-sinav-duyurusu