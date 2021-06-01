Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1428
ALTIN
522.539
DOLAR
8.5262
STERLİN
12.0472
EURO
10.4170

TÜRSAB’tan sınav duyurusu

TÜRSAB Enformasyon memurluğu ve enformasyon memurluğu yabancı dil sınavı için duyuru yayınladı.

01 Haziran 2021 Salı 11:11
TÜRSAB’tan sınav duyurusu

Enformasyon memurluğu ve enformasyon memurluğu yabancı dil sınavı, Seyahat Acentaları Yönetmeliğinin 46. ve devamı maddeleri uyarınca yapılacak olup Enformasyon Memurluğu ve Enformasyon Memurluğu yabancı dil sınavları TÜRSAB (Türkiye Seyahat Acentaları Birliği) tarafından düzenlenecektir. Başvuru Tarihleri : 26 Mayıs-23 Haziran 2021 tarihleri arasında katılımcılarımız tarafından online yapılacaktır. Tüm istenilen belgeleri sağlayan adayların, sınav başvurusu için https://akademi.tursab.org.tr adresinde yer alan TÜRSAB Akademi Online Sınav Sistemi üzerinden kullanıcı hesaplarını 23 Haziran 2021 tarihine kadar oluşturmaları ve sisteme giriş yaparak başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/793811/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/tursab-enformasyon-memurlugu-ve-enformasyon-memurlugu-yabanci-dil-sinav-duyurusu

Anahtar Kelimeler:
TÜRSAB’tan Sınav Duyurusu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
36 Dükkan satılacak
36 Dükkan satılacak
40 Akademik personel alınacak
40 Akademik personel alınacak
35 Öğretim Üyesi alıyor
35 Öğretim Üyesi alıyor
Araştırma Görevlisi alınacak
Araştırma Görevlisi alınacak
4 Öğretim Üyesi alıyor
4 Öğretim Üyesi alıyor
Öğretim Üyesi alıyor
Öğretim Üyesi alıyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim