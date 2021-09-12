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TÜRMOB'dan Yeminli Mali Müşavirlik Sınavlarına ilişkin duyuru

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), Yeminli Mali Müşavirlik Sınavlarına ilişkin duyuru yayınladı.

12 Eylül 2021 Pazar 15:31
TÜRMOB'dan Yeminli Mali Müşavirlik Sınavlarına ilişkin duyuru

Duyuruya göre, 2021/3. Dönem Yeminli Mali Müşavirlik sınavı 4-13 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılacak. Sınava ilk kez katılacaklar 13-27 Eylül 2021 tarihleri arasında, tekrar sınava katılacaklar ise 25 Ekim - 8 Kasım 2021 tarihleri arasında başvuru yapabilecek. Sınava ilk kez katılacak adayların TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden ön başvuru yapmaları gerekmektedir. Adayların, başvuru dosyalarını PTT aracılığıyla TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) İncek Kızılcaşar Mahallesi sokak No: 19 Gölbaşı - Ankara adresine göndermeleri gerekmektedir. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.  https://www.ilan.gov.tr/ilan/846860/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/turmob-yeminli-mali-musavirlik-sinavlarina-iliskin-duyuru

Son Güncelleme: 12.09.2021 15:49
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TÜRMOBdan Yeminli Mali Müşavirlik Sınavlarına Ilişkin Duyuru
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