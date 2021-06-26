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TUBİTAK’a personel alınacak

TÜBİTAK İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapmak üzere personel alınacak.

26 Haziran 2021 Cumartesi 00:16
TUBİTAK’a personel alınacak

TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı) İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere kamu personeli alımı yapılacak. Uzman ve uzman yarımcısı kadrolarına yapılacak alımlar için üniversite lisans bölümlerinin; İnsan Kaynakları Yönetimi, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, İktisat, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, Ekonometri, İstatistik, İşletme, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi veya Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümlerinden birini bitirmiş olma şartları aranıyor. Personel alımı için son başvuru tarihi 28.06.2021 olarak açıklanırken, ilanla ilgili daha fazla bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/800745/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/tubitak-insan-kaynaklari-daire-baskanligi-bunyesinde-gorev-yapmak-uzere-personel-aliyor

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TUBİTAK’a Personel Alınacak
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