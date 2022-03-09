Tren teşkil işçisi alınacak

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü işyerlerine belirsiz süreli işçi olarak 180 tren teşkil işçisi alınacaktır. İşgücü talepleri 07.03.2022 - 11.03.2022 tarihleri arasında İŞKUR’da yayınlanacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/944752/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari-kamu-personel-alim-ve-sinavlari-tcdd-isletmesi-genel-mudurlugu-180-tren-teskil-iscisi-alacak
09 Mart 2022 Çarşamba 10:26