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Tren teşkil işçisi alınacak

Türkiye Cumhuriyet Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından180 tren teşkil işçisi alınacaktır.

09 Mart 2022 Çarşamba 10:26
Tren teşkil işçisi alınacak

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü işyerlerine belirsiz süreli işçi olarak 180 tren teşkil işçisi alınacaktır. İşgücü talepleri 07.03.2022 - 11.03.2022 tarihleri arasında İŞKUR’da yayınlanacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/944752/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari-kamu-personel-alim-ve-sinavlari-tcdd-isletmesi-genel-mudurlugu-180-tren-teskil-iscisi-alacak

Anahtar Kelimeler:
Tren Teşkil Işçisi Alınacak
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