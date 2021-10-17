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Trafik Operatörü alınacak

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından 25 demiryolu trafik operatörü alınacaktır.

17 Ekim 2021 Pazar 15:52
Trafik Operatörü alınacak

Demiryolu Trafik Kontrolörü sanat kolunda işe alınacak adaylar İstanbul il sınırlarında bulunan işyerlerinde çalıştırılacaktır. Adaylarda, İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 46 yaşından gün almamış olmak, meslek liselerinin Elektrik, Elektronik, Elektrik Elektronik, Makine, Motor, Mekatronik bölümleri ile meslek yüksekokullarının Elektrik, Elektronik, Elektrik Elektronik, Makine, Motor, Mekatronik programları ve denklik grubunda yer alan bölüm ve programların birinden mezun olma şartı aranmaktadır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/866959/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/tcdd-25-demiryolu-trafik-operatoru-alacak

Son Güncelleme: 17.10.2021 16:00
Anahtar Kelimeler:
Trafik Operatörü Alınacak
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