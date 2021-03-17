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Toprak işleme ve arazi hazırlığı hizmeti alınacak

ORMAN Bölge Müdürlüğü tarafından toprak işleme ve arazi hazırlığı hizmeti alınacak.

17 Mart 2021 Çarşamba 00:34
Toprak işleme ve arazi hazırlığı hizmeti alınacak

Çayıralan ATM Şefliği Çayıralan Gemerek ve Çevresi ÇAP, Dikilitaş-Semizer Rehabilitasyon Projesi Arazi Hazırlığı (Hizmet Alımı) işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.  46 Km Buror Teras, 18 Km Meror Teras, 64 Km Aplikasyon ve 10 Km Servis yolu İşi için ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/758494/ihale-duyurulari/hizmet-alim-ihaleleri/toprak-isleme-ve-arazi-hazirligi-hizmeti-alinacaktir

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Toprak Işleme Ve Arazi Hazırlığı Hizmeti Alınacak
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