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Toplu taşıma hattı kiraya verilecek

Sarıkaya Belediyesi tarafından toplu taşıma hattı kiraya verilecektir.

16 Eylül 2021 Perşembe 10:22
Toplu taşıma hattı kiraya verilecek

Belediye sınırları içerisinde bulunan (Kayapınar Mahallesinde)  yolcu taşıma güzergahının 3 yıllığına kiraya verilmesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45,46 ve 47. Maddeleri gereğince Açık Artırma Usulü ile  05.10.2021 Salı Günü Saat 10.00 ‘de Belediye Başkan Odasında Encümen huzurunda kira ihalesi yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/847803/vasita/ticari-arac-ve-ticari-hat-plaka/sarikaya-belediyesine-toplu-tasima-hatti-kiraya-verilecektir

Anahtar Kelimeler:
Toplu Taşıma Hattı Kiraya Verilecek
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