Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Toplantı daveti

Akçed Çevre Ve İş Sağlığı Güvenliği Mühendislik Danışmanlık İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, ÇED sürecine halkı davet etti.

13 Kasım 2021 Cumartesi 00:59
Toplantı daveti

FLK Maden Proses San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından Yozgat ili, Akdağmadeni İlçesi, Kuşlukkaçağı, Kirsinkavağı ve Bulgurlu Köyleri sınırları içerisinde 200807018 ve 201901467 Ruhsat No'lu Kurşun - Çinko - Bakır Ocakları Kapasite Artışı, Cevher Zenginleştirme Tesisi Kapasite Artışı ve Maden Atığı Depolama Tesisi Projesi'nin yapılması planlanmaktadır. Söz konusu proje için çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliğinin 9. Maddesi gereğince faaliyetle ilgili halkı bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak için Halkın katılımı Toplantısı" yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/881409/tebligat-ve-duyurular/kurumsal-tebligat-ve-duyurular/ced-surecine-halkin-katilimi-toplanti-daveti

Anahtar Kelimeler:
Toplantı Daveti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Araç kiralama hizmeti alınacak
Araç kiralama hizmeti alınacak
İşyeri kiraya verilecek
İşyeri kiraya verilecek
Bina ve arsa satılacak
Bina ve arsa satılacak
Özel güvenlik hizmeti alınacak
Özel güvenlik hizmeti alınacak
Akaryakıt alınacak
Akaryakıt alınacak
Bakım onarım işleri yaptırılacak
Bakım onarım işleri yaptırılacak
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim