Toplantı daveti

FLK Maden Proses San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından Yozgat ili, Akdağmadeni İlçesi, Kuşlukkaçağı, Kirsinkavağı ve Bulgurlu Köyleri sınırları içerisinde 200807018 ve 201901467 Ruhsat No'lu Kurşun - Çinko - Bakır Ocakları Kapasite Artışı, Cevher Zenginleştirme Tesisi Kapasite Artışı ve Maden Atığı Depolama Tesisi Projesi'nin yapılması planlanmaktadır. Söz konusu proje için çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliğinin 9. Maddesi gereğince faaliyetle ilgili halkı bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak için Halkın katılımı Toplantısı" yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/881409/tebligat-ve-duyurular/kurumsal-tebligat-ve-duyurular/ced-surecine-halkin-katilimi-toplanti-daveti