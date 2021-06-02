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TOKİ arsa satıyor

TOKİ 32 İlde 278 arsanın satışı ile 2 meskenin kiralanması için ihale yapacak.

02 Haziran 2021 Çarşamba 00:17
TOKİ arsa satıyor

. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Artvin, Balıkesir, Bitlis, Bolu, Bursa, Çankırı, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Muğla, Niğde, Samsun, Tekirdağ, Uşak ve Van'daki 32 arsayı satışa çıkarıldı. Ayrıca Ankara Çankaya'da bulunan iki taşınmaz da kiralanacak. Satışa sunulan arsalar arasında akaryakıt, konut ve ticaret alanları, tarım ve hayvancılık tesis alanları, konut ve rekreasyon alanları, sanayi depolama alanları, tarımsal niteliği korunacak alanlar ile et ve süt ürünleri entegre tesis alanları bulunuyor. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/793494/ihale-duyurulari/toplu-konut-sosyal-konut-ve-proje-satis-duyurulari/tokiden-32-ilde-muhtelif-arsa-satisi-ve-2-tasinmaz-kiralama-muzayedesi-

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TOKİ Arsa Satıyor
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