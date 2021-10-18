Tohumluk üretim ve pazarlama hakkı kiraya verilecek

GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü adına tescilli “Harrani” (Üretim İzinli) ekmeklik buğday çeşidinin Islahçı Hakkı Payı (Royalty) ve Tohumluk Üretim miktarları için 8213 Sayılı Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 3 ve 29/c maddesi gereğince Islahçı Hakkı PAYI Yüzde (Royalty) Oranı ve Tohumluk Üretim miktarı olmak üzere 2886 Sayılı Devlet İhale kanununun 45.maddesi gereğince açık teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/866149/ihale-duyurulari/kullanim-hakki-ve-isletme-haklarinin-kiraya-verilmesi/sanliurfa-gap-mudurlugu-tarafindan-ekmeklik-bugday-cesidine-ait-tohumluk-uretim-ve-pazarlama-hakki-kiraya-verilecektir