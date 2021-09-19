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Teknoloji transfer edilecek

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü tarafından teknoloji transfer edilecektir.

19 Eylül 2021 Pazar 14:44
Teknoloji transfer edilecek

Patent süreci devam eden 1 (bir) fikri ürünü, öncelikle yerli, milli, katma değeri yüksek ve ihracat potansiyeli olan stratejik ürünler elde edilmesi adına ilgili kurum, kuruluş veya firmalara inhisari lisanslama yolu ile transfer edilecektir. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/846522/ihale-duyurulari/satis-trampa-devir-ve-intikal-ihaleleri/erciyes-universitesi-rektorlugunden-teknoloji-transfer-ilani

Anahtar Kelimeler:
Teknoloji Transfer Edilecek
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