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Taşınmazların satış ve kiralaması yapılacak

Yozgat İl Özel İdaresi tarafından ihale ile taşınmazların satış ve kiralaması yapılacaktır.

15 Haziran 2021 Salı 10:07
Taşınmazların satış ve kiralaması yapılacak

. Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait kiraya verilecek işyeri ile satışı yapılacak taşınmazların ada, parsel, m² durumları, muhammen bedelleri, geçici teminat bilgileri ile ihale gün ve saat bilgileri aşağıya çıkarılmıştır. Kiralama ve satış ihaleleri, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi uyarınca açık teklif suretiyle yapılacaktır. İşyerinin kiralama süresi 3 yıldır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/799567/emlak/is-yeri-ve-ticari-isletme/yozgat-il-ozel-idaresi-tarafindan-ihale-ile-tasinmazlarin-satis-ve-kiralamasi-yapilacaktir-

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Taşınmazların Satış Ve Kiralaması Yapılacak
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