Taşınmazların satış ve kiralama ihalesi yapılacak

Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait satışı ve kiralaması yapılacak taşınmazların ada, parsel, m² durumları, muhammen bedelleri, geçici teminat bilgileri ile ihale gün ve saat bilgileri belirtilmiştir. Satış ve kiralama ihaleleri, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi uyarınca açık teklif suretiyle yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/937639/emlak-arsa-yozgat-il-ozel-idaresine-ait-tasinmazlarin-satis-ve-kiralama-ihalesi-yapilacaktir