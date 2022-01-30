Taşınmazlar kiraya verilecek

Özellikleri belirtilen taşınmazlar, muhammen bedeller üzerinden "Vakıf Taşınmazları Kira Genel Şartnamesi" dahilinde 08.02.2022 Salı günü belirtilen saatlerde İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında başlayacak olan ihale ile 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü noter onaylı sözleşme ile kiraya verilecektir. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/922118/emlak/is-yeri-ve-ticari-isletme/vakiflar-bolge-mudurlugunden-201-adet-muhtelif-tasinmaz-kiraya-verilecektir