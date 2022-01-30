Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Taşınmazlar kiraya verilecek

Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 201 adet muhtelif taşınmaz kiraya verilecektir.

30 Ocak 2022 Pazar 14:09
Taşınmazlar kiraya verilecek

Özellikleri belirtilen taşınmazlar, muhammen bedeller üzerinden "Vakıf Taşınmazları Kira Genel Şartnamesi" dahilinde 08.02.2022 Salı günü belirtilen saatlerde İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında başlayacak olan ihale ile 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü noter onaylı sözleşme ile kiraya verilecektir. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/922118/emlak/is-yeri-ve-ticari-isletme/vakiflar-bolge-mudurlugunden-201-adet-muhtelif-tasinmaz-kiraya-verilecektir

Anahtar Kelimeler:
Taşınmazlar Kiraya Verilecek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Teknik Destek Programı alınacak
Teknik Destek Programı alınacak
İhaleyle arsa satılacak
İhaleyle arsa satılacak
Personel alınacak
Personel alınacak
Bilişim Personeli alınacak
Bilişim Personeli alınacak
Personel alınacak
Personel alınacak
İhale ile arsa satılacak
İhale ile arsa satılacak
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim