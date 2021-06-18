Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1414
ALTIN
497.787
DOLAR
8.7059
STERLİN
12.1452
EURO
10.3780

Taşınmazlar ihale ile satılacak

Yozgat/Akdağmadeni'nde taşınmazlar ihale ile satılacak.

18 Haziran 2021 Cuma 00:32
Taşınmazlar ihale ile satılacak

Nitelikleri belirtilen Hazine’ ye ait taşınmaz malların satış ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen tarih ve saatte Akdağmadeni Hükümet Konağı 1. katında bulunan Malmüdürü odasında toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/801956/emlak/tarla-tarim-arazisi-bag-bahce/yozgat-akdagmadeninde-tasinmazlar-ihale-ile-satilacaktir

Son Güncelleme: 15.06.2021 14:33
Anahtar Kelimeler:
Taşınmazlar Ihale Ile Satılacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hizmet alımı yapılacak
Hizmet alımı yapılacak
Buğday ve bakliyat eleme tesisi alınacak
Buğday ve bakliyat eleme tesisi alınacak
Bina işleri yaptırılacak
Bina işleri yaptırılacak
Peyzaj sahaları tanzim işleri ve bina inşaatı yaptırılacaktır
Peyzaj sahaları tanzim işleri ve bina inşaatı yaptırılacaktır
14 adet tıbbi cihaz satın alınacak
14 adet tıbbi cihaz satın alınacak
Bina işleri ile yol ve kaldırım düzenleme işi yaptırılacaktır
Bina işleri ile yol ve kaldırım düzenleme işi yaptırılacaktır
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim