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Taşınmazlar ihale ile satılacak

Sarıkaya Milli Emlak Şefliği tarafından Yozgat/Sarıkaya'da taşınmazlar ihale ile satılacaktır.

16 Aralık 2021 Perşembe 10:38
Taşınmazlar ihale ile satılacak

Hazine’ ye ait taşınmaz malların satış ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde Yenidoğan Mah. Nevzat Şener Bulv. No:253 Kat:2 Sarıkaya/YOZGAT adresinde bulunan Sarıkaya Hükümet Konağı 2. katında hizmet veren Milli Emlak Şefliği odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/900076/emlak/tarla-tarim-arazisi-bag-bahce/yozgat-sarikayada-tasinmazlar-ihale-ile-satilacaktir

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