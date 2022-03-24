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Taşınmaz satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 37 adet taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirecek.

24 Mart 2022 Perşembe 08:55
Taşınmaz satışı

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, İstanbul, Kırıkkale, Muş, Şanlıurfa, Tokat, Antalya, Bursa, İzmir, Yalova, Ankara, Aydın, Erzurum ve Gaziantep illerinde bulunan 37 adet taşınmazı, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında "satış" yöntemiyle özelleştirilecek.



İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecek. İhaleler, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.



İhale konusu taşınmazların ihalelerine katılacak teklif sahiplerinin her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesi alması, her bir taşınmaz için ayrı teklif sunulması ve teklif ile şartnamede istenilen belgeleri İdare’nin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş, Ankara adresine son teklif verme tarihi saat 18.00’e kadar elden teslim etmesi zorunludur.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/953809/ihale-duyurulari-ozellestirme-kanunu-kapsaminda-ihale-ve-duyurular-ozellestirme-idaresi-baskanligi-37-adet-tasinmazi-ihaleyle-satisa-sunuyor

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Taşınmaz Satışı
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