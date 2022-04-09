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Taşınmaz satışı

Mülkiyeti Yozgat İl Özel İdaresi'ne ait taşınmazlar satılacaktır.

09 Nisan 2022 Cumartesi 07:06
Taşınmaz satışı

Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait satışı yapılacak taşınmazların ada, parsel, m² durumları, muhammen bedelleri, geçici teminat bilgileri ile ihale gün ve saat bilgileri aşağıya çıkarılmıştır. Satış ihaleleri, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi uyarınca açık teklif suretiyle yapılacaktır. 

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/961302/emlak-tarla-tarim-arazisi-bag-bahce-mulkiyeti-yozgat-il-ozel-idaresine-ait-tasinmazlar-satilacaktir

Son Güncelleme: 08.04.2022 15:08
Anahtar Kelimeler:
Taşınmaz Satışı
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