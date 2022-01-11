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Tarla kiraya verilecek

Sorgun Milli Emlak Şefliği tarafından Yozgat Sorgun'da bulunan tarla ihale ile kiraya verilecektir.

11 Ocak 2022 Salı 12:15
Tarla kiraya verilecek

Nitelikleri belirtilen Hazine’ ye ait taşınmazın 45.000,00 m2’lik kısmının 5 (beş) yıl süre ile tarımsal amaçta kullanılmak üzere kiralama ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Çay Mahallesi Muzaffer ÇETİN Caddesi No:4/1 Sorgun/Yozgat adresinde bulunan Sorgun Vergi Dairesi-Malmüdürlüğü binası 2. katında bulunan Milli Emlak Şefliği odasında toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/914443/emlak/tarla-tarim-arazisi-bag-bahce/yozgat-sorgunda-tarla-ihale-ile-kiraya-verilecektir

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Tarla Kiraya Verilecek
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