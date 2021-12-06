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Tahmil tahliye hizmeti alınacak

Toprak Mahsulleri Ofisi Yozgat Başmüdürlüğü tarafından tahmil tahliye hizmeti alınacaktır.

06 Aralık 2021 Pazartesi 09:36
Tahmil tahliye hizmeti alınacak

Toprak Mahsulleri Ofisi Yozgat Başmüdürlüğü’ne,  bağlı Ajans Amirliklerinin,  Ekip Şefliklerinin ve açılabilecek ekip şefliklerinin 2022 yılı Tahmil-Tahliye işleri  'Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. Maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı mal ve hizmet alımı ihalelerinde uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmelik' kapsamında 25. maddesi Açık Eksiltme usulü gereğince yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/893738/ihale-duyurulari/hizmet-alim-ihaleleri/tahmil-tahliye-hizmeti-alinacaktir

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Tahmil Tahliye Hizmeti Alınacak
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