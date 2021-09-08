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Tadilat yaptırılacak

Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü idare binası ve lojmanların tadilatını yaptıracaktır.

08 Eylül 2021 Çarşamba 10:37
Tadilat yaptırılacak

Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü İdare Binası ve Lojmanların tadilatı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/843116/ihale-duyurulari/yapim-isi-ve-insaat-ihaleleri/akdagmadeni-orman-isletme-mudurlugu-idare-binasi-ve-lojmanlarin-tadilatini-yaptiracaktir

Anahtar Kelimeler:
Tadilat Yaptırılacak
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