Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Tadilat işi yapımı

Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Boğazlıyan Yenipazar Jandarma Komutanlığı içme ve kullanma suyu hattı yapım işi ihale edilecektir.

21 Nisan 2022 Perşembe 09:55
Tadilat işi yapımı

Boğazlıyan Yenipazar J Krk Komutanlığı İçme ve Kullanma Suyu Hattı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/969563/ihale-duyurulari-yapim-isi-ve-insaat-ihaleleri-yenipazar-jandarma-komutanligi-icme-ve-kullanma-suyu-hatti-yapim-isi-ihale-edilecektir

Anahtar Kelimeler:
Tadilat Işi Yapımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Agrega satın alımı
Agrega satın alımı
Tadilat onarım işi
Tadilat onarım işi
Elektrik üretim ihalesi
Elektrik üretim ihalesi
Akaryakıt satın alımı
Akaryakıt satın alımı
Malzeme satın alımı
Malzeme satın alımı
Kömür satın alınacak
Kömür satın alınacak
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim