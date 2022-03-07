Süt soğutma ve depolama tankı satın alınacak

Yozgat İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Anadolu Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Teklif Çağrısı 2021 Yılı Yozgat Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı (Kâr Amacı Gütmeyen Kooperatifler ve Birlikler) kapsamında sağlanan mali destek ile Yozgat ilinde “Yozgat’ta Soğuk Zincirle Çiğ Süt Toplama Kalitesinin İyileştirilmesi” projesi için bir mal alımı ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/942330/ihale-duyurulari-ab-kkydp-ve-kalkinma-ajansi-destek-ihaleleri-sut-sogutma-ve-depolama-tanki-satin-alinacaktir