Subay alınacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf/sözleşmeli (erkek/kadın) subay ve Sahil Güvenlik Komutanlığının sözleşmeli (erkek/kadın) subay ihtiyacına yönelik başvurular 24 Aralık 2021 – 09 Ocak 2022 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/907447/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/askeri-personel-alimlari/jandarma-ve-sahil-guvenlik-akademisi-baskanligi-muvazzaf-sozlesmeli-subay-alim-ilani
26 Aralık 2021 Pazar 12:07