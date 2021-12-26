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Subay alınacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından muvazzaf/sözleşmeli subay alınacaktır.

26 Aralık 2021 Pazar 12:07
Subay alınacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf/sözleşmeli (erkek/kadın) subay ve Sahil Güvenlik Komutanlığının sözleşmeli (erkek/kadın) subay ihtiyacına yönelik başvurular 24 Aralık 2021 – 09 Ocak 2022 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/907447/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/askeri-personel-alimlari/jandarma-ve-sahil-guvenlik-akademisi-baskanligi-muvazzaf-sozlesmeli-subay-alim-ilani

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Subay Alınacak
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