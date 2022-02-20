Subay adayı alınacak

Türk Silahlı Kuvvetlerinde istihdam edilmek üzere; "Hukuk Sınıfı Subaylar, Hukuk Hizmetleri Başkanlıkları ve Hukuk Hizmetleri Birimleri Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre Hukuk Sınıfı Subay temini yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/936199/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari-askeri-personel-alimlari-turk-silahli-kuvvetleri-hukuk-sinifi-muvazzaf-subay-adayi-temini-duyurusu