Spor malzemesi satın alımı

Rafting Spor Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
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Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından rafting spor malzemesi satın alınacaktır.
Rafting Spor Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ...