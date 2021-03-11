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Sözleşmeli personeller alınacak

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 87 personel alınacak

11 Mart 2021 Perşembe 09:58
Sözleşmeli personeller alınacak

GELİR İdaresi Başkanlığı; merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” gereğince, yapılacak sözlü sınav esas alınmak suretiyle, belirtilen görev yerlerinde Tekniker pozisyonunda toplam 87 sözleşmeli personel alacak. Başvuracak adaylarda aranan özel/genel şartlar, başvuru tarihi/şekli/yeri ve diğer şartları, Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

İlan metnini görüntülemek için tıklayın.

Son Güncelleme: 12.03.2021 17:52
Anahtar Kelimeler:
Sözleşmeli Personeller Alınacak
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