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Sözleşmeli Personel istihdam edilecek

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 14.961 Sözleşmeli Personel istihdam edilecektir.

24 Eylül 2021 Cuma 13:47
Sözleşmeli Personel istihdam edilecek

Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapmak üzere; 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-4’üncü maddesi doğrultusunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında, Ek-1 Atama Yapılacak Alanlar İle Başvuruya Esas Olacak Taban Puan ve Kontenjan Listesinde belirtilen alanlarda 14.961 sözleşmeli öğretmen atama işlemi yapılacaktır. Atama işlemleri, “Ön Başvuru” ve “Tercih Başvurusu” olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/855414/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/15-000-sozlesmeli-personel-istihdam-edilecek

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Sözleşmeli Personel Istihdam Edilecek
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