Sözleşmeli personel alınacak

Kadrolara başvuru yapabilmek için ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartı aranmaktadır. Başvurular 15 Nisan 2022 tarihinde saat 9.30’da başlayıp, 24 Nisan 2022 tarihinde saat 23.59’da sona erecek. Başvurular, e-Devlet üzerinden Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesinden e- Devlet şifresi ile elektronik ortamda yapılacak.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/968573/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari-kamu-personel-alim-ve-sinavlari-milli-saraylar-idaresi-baskanligina-144-sozlesmeli-personel-alinacak