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Sözleşmeli personel alınacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yapılacak.

01 Nisan 2022 Cuma 07:25
Sözleşmeli personel alınacak

Bakanlık taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre çalıştırılmak üzere bölümü, puan türü, yeri ve adedi belirtilen münhal Arkeolog ve Müze Araştırmacısı pozisyonlarına sözlü sınav ile toplam 69 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/959837/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari-kamu-personel-alim-ve-sinavlari-kultur-ve-turizm-bakaniigi-arkeolog-ve-muze-arastirmacisi-pozisyonlarina-sozlu-sinav-ile-toplam-69-sozlesmeli-personel-alinacak

Son Güncelleme: 01.04.2022 12:35
Anahtar Kelimeler:
Sözleşmeli Personel Alınacak
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