Sözleşmeli personel alınacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere Kütüphaneci pozisyonuna sözlü sınav ile toplam 465 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Başvurular elektronik ortamda 28 Mart - 11 Nisan 2022 tarihleri arasında alınacak. Başvurmak isteyen adaylar Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirecek.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/953736/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari-kamu-personel-alim-ve-sinavlari-kultur-ve-turizm-bakanligi-465-sozlesmeli-personel-alacak