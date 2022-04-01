Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Sözleşmeli personel alımı

Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli Avukat, Çocuk Gelişimcisi ve Güvenlik Görevlisi alımı yapılacak.

01 Nisan 2022 Cuma 07:25
Sözleşmeli personel alımı

Bakanlık taşra teşkilatı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 6 Avukat, 4 Çocuk Gelişimcisi, 127 Koruma ve Güvenlik Görevlisi olmak üzere toplam 137 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/959842/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari-kamu-personel-alim-ve-sinavlari-kultur-ve-turizm-bakanligi-sozlesmeli-avukat-cocuk-gelisimcisi-ve-guvenlik-gorevlisi-alim-ilani

Son Güncelleme: 01.04.2022 12:35
Anahtar Kelimeler:
Sözleşmeli Personel Alımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sözleşmeli personel alınacak
Sözleşmeli personel alınacak
Oksijen tüpü alımı
Oksijen tüpü alımı
Yapım işi ihalesi
Yapım işi ihalesi
Malzeme alım ilanı
Malzeme alım ilanı
Mühendisi alım ilanı
Mühendisi alım ilanı
Bina dış cephe mantolama yapımı
Bina dış cephe mantolama yapımı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim