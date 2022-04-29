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Sözleşmeli personel alımı

Jandarma Genel Komutanlığı'na 9 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

29 Nisan 2022 Cuma 10:16
Sözleşmeli personel alımı

Başvurular 28 Nisan-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında online ortamda yapılacak. Başvuruların başlama ve bitiş saatleri, temin şartları ve diğer detaylar www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.kamuilan.sbb.gov.tr (T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı) internet sitelerinde yayımlanacak olan ‘‘Jandarma Genel Komutanlığı 2022 Yılı Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru İlan Metni”nde belirtilmiştir.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/977089/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari-kamu-personel-alim-ve-sinavlari-jandarma-ve-sahil-guvenlik-akademisi-sozlesmeli-personel-alim-ilani

Anahtar Kelimeler:
Sözleşmeli Personel Alımı
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